Samochód elektryczny wcale nie oznacza kompromisów. ID.3 jest tego najlepszym dowodem

Volkswagen właśnie wprowadza do swojej oferty model ID.3. Ten "współczesny Garbus" rozpoczyna nową erę elektrycznej mobilności - jest pierwszym samochodem elektrycznym dla mas. I pokazuje, że wcale nie trzeba się bać samochodów elektrycznych.

Duży zasięg

To, co najbardziej niepokoi kierowców w kwestii samochodów elektrycznych, to zasięg. Wielu osobom wydaje się, że samochodem elektrycznym podjedziemy tylko do osiedlowego sklepu i z powrotem i już będziemy musieli się doładowywać. To jednak mit, a współczesne samochody elektryczne przejeżdżają na jednym ładowaniu nawet kilkaset kilometrów.

Volkswagen ID.3 będzie oferowany z trzema pojemnościami akumulatora - 45, 58 i 77 kWh. Największy z nich zapewni zasięg do 550 kilometrów, zatem bez problemu dojedziemy np. z Warszawy nad Bałtyk. Zasięg ponad 500 kilometrów w mieście to aż nadto. Większość samochodów z konwencjonalnym napędem oferuje taki sam zasięg na pełnym zbiorniku, więc nie poczujemy specjalnej różnicy w częstotliwości "tankowania". Poczuje ją jednak środowisko, bo ID.3 generuje do atmosfery całe zero gramów dwutlenku węgla.

Czas ładowania

Zaletą samochodów elektrycznych jest fakt, że możemy je ładować niemalże wszędzie: w domu, w pracy, a nawet podczas zakupów. Ładowarki są coraz bardziej ogólnodostępne, dzięki czemu energia zgromadzona w akumulatorze przestaje być ograniczeniem. Wersja ID.3 z akumulatorem o pojemności 58 kW w ciągu 30 minut może zostać naładowana do poziomu pozwalającego na przejechanie ok. 290 km. Oczywiście jeśli skorzystamy z szybkiego ładowania prądem stałym DC z mocą 100 kW.

Zasięg wskazywany przez komputer pokładowy zależy od wielu czynników. Należą do nich choćby różnice w wyposażeniu i wynikająca z nich masa. Rzeczywisty zasięg różni się też w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów czy obciążenia, a także topografii terenu. Jednak zdecydowana większość kierowców będzie w stanie uzyskać zasięg między 230 a 330 km przy najmniejszym wariancie baterii (45 kWh), 300-420 km przy średnim wariancie baterii (58 kWh) i między 390 a 550 km przy największym akumulatorze (77 kWh). A to aż nadto do codziennej eksploatacji.

A co w trasie?

No i największy mit samochodów elektrycznych - nie nadają się do dalszych podróży. Oczywiście, że się nadają. Trzeba po prostu rozplanować postoje z uwzględnieniem ładowarek. Forma InsightOut Lab wspólnie z Volkswagenem przeprowadziła badania dotyczące czasu postoju podczas dalekich podróży. Prawie połowa kierowców, bo aż 45 proc., zatrzymuje się w trasie na czas od 30 do 60 minut. Przez ten czas zdążymy doładować akumulator Volkswagena ID.3 do poziomu umożliwiającego pokonanie kolejnych kilkuset kilometrów.

Samochód elektryczny wzbudza nieufność wielu kierowców, jednak większość obaw jest zupełnie nieuzasadniona. Z eksploatacji takiego auta płynie nieporównywalnie więcej korzyści niż ograniczeń. Poruszamy się całkowicie bezemisyjnie, możemy korzystać z miejskich buspasów oraz parkować za darmo w strefach objętych strefą płatnego parkowania. Mamy pod prawą stopą sporą moc zdolną niemalże katapultować nas spod świateł. Volkswagen ID.3 to model przełomowy nie tylko pod kątem rozwiązań technologicznych, ale także świadomości kierowców. Tak jak kiedyś Garbus, tak teraz ID.3 jest samochodem dla mas, dla przysłowiowych Kowalskich, którzy właśnie dzięki niemu przekonają się do elektryfikacji.