O elektromobilności mówiło się od dawna, ale dopiero teraz nastąpi przełom

W Polsce samochody elektryczne wciąż stanowią margines. Ich liczba przekroczyła dopiero sześć tysięcy zarejestrowanych sztuk. Jednak wydaje się tylko kwestią czasu, kiedy się to zmieni, ponieważ ponad połowa Polaków chciałaby mieć samochód elektryczny.

REKLAMA

W badaniu InsightOut Lab i Volkswagena na pytanie “czy chciałbyś auto elektryczne?” 18 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 34 proc., że raczej tak. Daje to łączny odsetek odpowiedzi pozytywnych na poziomie 52 proc. Co ważne, w drugiej połowie społeczeństwa wcale nie znajdziemy przeciwników samochodów elektrycznych. Kolejne 25 proc. pytanych było niezdecydowanych. Odsetek respondentów odpowiadających “zdecydowanie nie” lub “raczej nie” to 23 proc.

Warto też podkreślić, że 30 proc. Polaków deklaruje, że bardzo poważnie rozważa zakup samochodu elektrycznego w ciągu najbliższych trzech lat.

W społeczeństwie rośnie też świadomość ekologiczna. Ankietowani Polacy źle oceniają stan powietrza, którym oddycha, a 54 proc. chce, by w miastach tworzono strefy czystego transportu. To specjalne obszary, gdzie wjechać mogą tylko i wyłącznie pojazdy bezemisyjne, a więc właśnie samochody elektryczne.

Problemem jest zasięg? Już nie

Skoro tak wielu z nas chciałoby jeździć samochodem elektrycznym, to dlaczego jest ich na ulicach tak mało? Wśród dwóch największych ograniczeń samochodów na prąd, 41 proc. Polaków wskazuje na bariery technologiczne – ograniczony zasięg i brak infrastruktury. Z badań wynika też, że aż 76 proc. Polaków uważa, że elektryki mają “za mały zasięg”, a 39 proc. twierdzi, że zasięg takiego auta to maksymalnie 150 km.

To oczywiście stereotypy, które wciąż pokutują w społeczeństwie, ale już dawno się zdezaktualizowały. Starsze auta elektryczne rzeczywiście nie imponowały zasięgiem, a liczba kilometrów możliwych do przejechania drastycznie spadała po wyjechaniu z miasta. To jednak przeszłość. Na rynku pojawiły się samochody elektryczne nowej generacji. Wolne od tych ograniczeń.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Najlepszym przykładem takiego auta jest VW ID.3. Dostępny jest w trzech różnych wersjach - każda różni się wielkością baterii. Zasięg to 330, 420 lub 550 km. Z badań InsightOut Lab wynika, że ID.3 spełnia oczekiwania aż 85 proc. Polaków. Ile kilometrów średnio jeździmy dziennie? Około 50, a przynajmniej tyle deklarujemy, bo GUS zwraca uwagę, że to wartość zawyżona. To oznacza, że jeżdżąc ID.3, nawet w najsłabszej wersji, przeciętny Polak będzie musiał podpiąć go do gniazdka raz w tygodniu.

No właśnie... ładowanie. Jest się czego bać?

Wbrew pozorom sieć ładowania w Polsce nie jest już tak zaniedbana jak jeszcze kilka lat temu. PSPA podaje, że obecnie w Polsce są 1114 ogólnodostępne stacje ładowania i 2067 punktów ładowania aut elektrycznych. Biorąc pod uwagę liczbę jeżdżących po kraju elektryków, to sporo. Trzeba też pamiętać, że ładowanie elektryka na takich stacjach wcale nie jest głównym źródłem prądu.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Kierowcy swoje samochody ładują przede wszystkim w domu (garażu lub miejscu parkingowym). To najwygodniejsze i najtańsze rozwiązanie. Elektryka można podpiąć do gniazdka na noc, a rano wsiąść do naładowanego auta.

Przy najważniejszych trasach w kraju powstają stacje szybkiego ładowania. Dzięki nim wybranie się w trasę samochodem elektrycznym przestaje być problemem. 32 proc. Polaków deklaruje, że w trakcie dłuższej podróży (ok. 500 km) robi 30-minutową przerwę, a 45 proc. - że odpoczywa od 30 do 60 minut. W pół godziny szybką ładowarką 100 kW podładujemy ID.3 o 290 km. Użycie wolniejszej podczas takiej przerwy i tak da nam wystarczającą liczbę kilometrów, żeby dojechać do celu.

Nie kupię samochodu elektrycznego, bo jest drogi

Choć słowo “elektromobilność” odmieniamy przez wszystkie przypadki od kilku lat, to do tej pory była to zabawa dla najbogatszych. Przystępniej wycenione modele były pełne ograniczeń i kompromisów - wspomniany szybko znikający zasięg, słabe osiągi, nieprzyjemne prowadzenie, niska praktyczność, a nawet stylistyka, która wiele osób po prostu zniechęcała. W 2020 roku żadna z tych rzeczy nie jest już aktualna.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Właśnie wjeżdżający na rynek ID.3 będzie w Polsce wyceniony na poziomie kompaktu z silnikiem wysokoprężnym. Wiemy, że wersja z 330 km zasięgu będzie kosztować poniżej 130 tysięcy złotych. To już bardzo dobra cena. Zwłaszcza, że mówimy o nowoczesnym samochodzie, który rozmiarami przypomina Golfa, ale już przestronnością - Passata. Wykorzystanie dedykowanej samochodom elektrycznym platformy MEB dało inżynierom ogromne możliwości. W najnowszych elektrykach, takich jak ID.3, nie ma już mowy o żadnych kompromisach. Volkswagen zakłada, że największym powodzeniem będzie cieszyć się wersja modelu oferująca zasięg 420 km (wg. WLTP) – egzemplarze ID.3 w tym wariancie, z bogatym wyposażeniem są dostępne praktycznie od ręki.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Musimy też pamiętać, że w Polsce zmieniają się nawyki klientów. Coraz częściej decydujemy się nie na zakup samochodu za gotówkę, a jedną z nowoczesnych form finansowania. To pozwala użytkować samochód przez np. trzy lata, płacąc miesięcznie tylko ułamek jego wartości. Co ważne parametry oferty można dostosować do własnych potrzeb. Nowym VW ID.3, i to w mocnej, bogato wyposażonej, premierowej wersji 1st, można jeździć od 959 zł miesięcznie. Cena samochodów elektrycznych przestała już być barierą.

Elektromobilność to wcale nie jutro. To dziś

Po latach zapowiedzi, obietnic i konceptów w końcu doszło na rynku do rewolucji. Elektromobilność nie jest już kwestią jutra. Badania pokazują, że Polacy chcą samochodów elektrycznych, a te wreszcie są gotowe, by sprostać oczekiwaniom kierowców. Flagowym przykładem nowej fali elektryków jest VW ID.3. Producent odważnie nazywa go “Garbusem XXI wieku”, twierdząc, że przełomowy następca Beetla i Golfa zelektryfikuje Europę. Jeśli spojrzymy na jego cenę, zasięg, praktyczność, wyposażenie i nowoczesne systemy, to nie powinno nas to dziwić. ID.3 to przykład samochodu elektrycznego nowej ery. Takich modeli branża potrzebowała, żeby w końcu mówić o elektromobilności w czasie teraźniejszym.

Rok 2020 może się okazać przełomowy.