O trendach w motoryzacji. Dlaczego świat odchodzi od aut tradycyjnych?

1. Samochód elektryczny jest już gotowy do zaspokojenia potrzeb kierowców

W poprzednim materiale wyjaśnialiśmy, dlaczego o elektromobilności możemy w końcu mówić w czasie teraźniejszym (link do artykułu: O elektromobilności mówiło się od dawna, ale dopiero teraz nastąpi przełom). Na rynku pojawiły się przystępnie wycenione samochody elektryczne nowej ery, które nie mają już żadnych problemów ze sprostaniem oczekiwaniom kierowców.

Koronnym przykładem może być wchodzący właśnie na rynek VW ID.3. Dostępny jest w dwóch wersjach, zapewniających zasięgi wynoszące 420 lub 550 km (do oferty dołączy trzecia wersja, z zasięgiem wynoszącym 330 km) - z badań InsightOut Lab i marki wyszło, że to w zupełności wystarczające wartości dla 85 proc. Polaków. Brak martwienia się o zasięg pozwala cieszyć się największymi zaletami takich aut - ciszą, komfortem jazdy, przestronnością, nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i ponadprzeciętnymi osiągami. Nic więc dziwnego, że z innego badania wyszło, że ponad połowa Polaków chciałaby jeździć elektrykiem, a 30 proc. rozważa zakup auta na prąd w przeciągu trzech lat.

Volkswagen ID.3 fot. Volkswagen

2. Dbamy o środowisko i o nas samych

Tak dopracowane i dojrzałe samochody elektryczne z czasem zdobyłyby dużą popularność na rynku, ale ten proces jest też przyspieszany przez regulacje prawne. Europejczycy zaczęli dbać o środowisko, zrównoważony rozwój i przyszłość naszej planety. I wcale nie są to puste słowa. Silniki elektryczne nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Stąd tak często pojawiające się informacje z zachodu i północy Europy o kolejnych strefach czystego transportu w miastach. To specjalne, wydzielone obszary, do których wjeżdżać mogą tylko pojazdy bezemisyjne.

Problem spalin dostrzegamy także w Polsce – mamy dość smogu. Z badania InsightOut Lab wyszło, że co drugi Polak źle ocenia stan powietrza, którym oddycha. Tyle samo chce utworzenia w miastach stref czystego transportu. Taka strefa powstała już w Krakowie, później zmieniono ją na strefę ograniczonego transportu, ale miejscy urzędnicy znowu wracają do pierwotnego pomysłu.

Oczywiście to nie tylko transport odpowiada za stan powietrza w naszych miastach, ale jego udział w zanieczyszczeniach jest znaczący, co udowodniła pandemia koronawirusa, podczas której natężenie ruchu drastycznie spadło. Według Warszawy bez Smogu 23 marca 2019 dobowe stężenie tlenków azotu w stolicy osiągnęło poziom 147 mikrogramów na metr sześcienny. 23 marca 2020 roku, kiedy ruch na ulicach był znacząco mniejszy, zanieczyszczenie tymi gazami spadło kilkukrotnie – do 26,1 mikrogramów.

Ładowarka ID.Charger Volkswagen Volkswagen

3. W Polsce mamy prąd z węgla, a więc elektryki nie mają sensu? To nieprawda

To jeden z ciekawszych wątków debaty o samochodach elektrycznych. Prąd w Polsce pochodzi z węgla, zdaniem wielu, samochody elektryczne w żaden sposób nie przyczyniają się więc do poprawy jakości powietrza, a wręcz mogą mu jeszcze bardziej szkodzić. To mit.

“Elektryki” emitują śladowe ilości szkodliwych substancji (tak naprawdę tylko pył z hamulców i opon), emisja przenoszona jest więc poza miasta, co przekłada się na znacznie czystsze powietrze, którym oddychamy w aglomeracjach. Warto też pamiętać, że rury wydechowe aut spalinowych emitują szkodliwe substancje na poziomie, w którym żyjemy (tzw. emisja niska, do 40 m od ziemi). Kominy elektrowni wypuszczają szkodliwe substancje wyżej, co wciąż ma wpływ na środowisko, ale znacznie mniej truje ludzi i zwierzęta. Ważny jest też fakt, że elektrownie są ciągle drobiazgowo kontrolowane i muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy. A samochód? Po uzyskaniu homologacji nikt się nim nie interesuje - jak pokazują badania, rzeczywista emisja jest o 30 proc. wyższa od homologowanej.

Również wyliczenia, według których niektórzy twierdzą, że “elektryk” jest bardziej szkodliwy dla środowiska są często naciągane. Zapomina się w nich o tzw. cyklu paliwowym, a więc o tym, ile środowisko kosztuje wydobycie i przetworzenie ropy naftowej, a także jej transport.

4. Producenci samochodów elektrycznych podchodzą do tematu bardzo odpowiedzialnie

Lada chwila na drogi wyjedzie wspomniany VW ID.3, a więc przełomowy samochód elektryczny największego producenta aut w Europie. Marka swoimi działaniami pokazuje, że proekologiczne hasła wcale nie są na wyrost. Produkcja ID.3 jest “zero CO2”. Co to oznacza? Produkcja i użytkowanie ID.3 nie naruszają ogólnego bilansu dwutlenku węgla - temu celowi podporządkowano zarówno produkcję podzespołów i akumulatorów, jak również produkcję samego auta. Postawiono np. na konsekwentne wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

W procesie produkcji samochodu emisji CO2 oczywiście uniknąć się nie da, ale producent chce ją rekompensować uczestnictwem w certyfikowanych projektach służących ochronie klimatu. Jako przykład można podać sadzenie lasów na Borneo czy w dotkniętej pożarami Amazonii. Takich inicjatyw będzie w przyszłości znacznie więcej.

5. To się też po prostu zaczyna opłacać

W kraju takim jak Polska problemem samochodów elektrycznych wciąż pozostaje cena, która dla zwykłych kierowców okazuje się wciąż trudną do przekroczenia barierą. Jednak “elektryki” konsekwentnie tanieją, oferując przy tym coraz lepsze parametry. VW ID.3 ma w podstawowej wersji kosztować ok. 130 tysięcy zł i oferować 330 km zasięgu. Również inni producenci będą wprowadzać nowe modele, napędzając rynek i konkurencję, a ta zawsze jest dobra dla portfeli konsumentów

Drugą sprawą pozostaje tzw. całkowity koszt użytkowania. Ładowanie samochodu elektrycznego jest wyraźnie tańsze od lania do baku benzyny lub oleju napędowego. Dane z krajów, w których jeździ dużo e-samochodów wskazują, że 80 proc. ludzi ładuje auto w domu. W trybie mieszanym, czyli gdy część doładowań odbywa się w domu, a część w szybkich ogólnodostępnych ładowarkach, koszt przejechania 100 km autem na prąd to równowartość 2-3 litrów benzyny, czyli kwota około trzykrotnie mniejsza niż w przypadku aut benzynowych. PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) podaje, że dzisiaj 52 proc. Polaków wydaje na paliwo średnio od 400 do 1000 zł miesięcznie. W przypadku “elektryka” byłoby to odpowiednio od 133 do 333 zł.

Również serwisowanie samochodu elektrycznego jest znacznie mniej kosztowne. Z jednego powodu - jest w nim mniej elementów, które mogą się popsuć. Silniki elektryczne są po prostu znacznie prostsze od spalinowych.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

6. Zmiana, której nikt już nie zatrzyma

Lider europejskiego rynku, Volkswagen, zapowiada, że do 2025 r. chce wprowadzić na rynek ponad 20 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem, do 2024 r. na rozwój elektromobilności przeznaczy 11 miliardów euro, a w 2025 r. zmniejszy emisję CO2 swoich aut o 1/3.

Elektryczna rewolucja stała się faktem. Spalinowe silnikami nie znikną z rynku w najbliższych latach, ponieważ wciąż są segmenty i zadania, w których będą sprawdzać się najlepiej. Jednak ich udział w rynku będzie konsekwentnie malał. Samochody elektryczne są pod wieloma względami znacznie lepiej przystosowane do nowych czasów. Nie tylko pod względem ekologii. Dla większości kierowców okazują się znacznie wygodniejszą i wbrew pozorom bardziej opłacalną propozycją.